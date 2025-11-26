Ceremonia del Premio Emprende marcó la participación de BancoEstado en el EtMday 2025 / Pablo Bigorra

En el marco del evento Emprende Tu Mente (EtMday 2025) -el encuentro más relevante de innovación, emprendimiento y redes de Latinoamérica - BancoEstado realizó la ceremonia de premiación de la 21ª versión del Premio Emprende, el reconocimiento más antiguo del país dedicado a destacar a las MiPymes que transforman sus comunidades y aportan al desarrollo sostenible de Chile.

La decisión de realizar la ceremonia en EtMday responde a la definición estratégica de impulsar y conectar a las MiPymes de Chile, eje estratégico de BancoEstado y corazón de su rol como banca pública moderna, innovadora y sostenible, que acompaña a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas; que entrega más de 250 mil créditos MiPymes al año y sostiene una red única que combina presencia territorial en el 100% de las comunas del país con un ecosistema digital en permanente expansión.

Con iniciativas como Impacto Verde, Impacto+, Start, CajaVecina, Vamosmipyme.cl y Rutpay, BancoEstado impulsa un entorno donde las MiPymes pueden innovar, crecer, conectarse y enfrentar los desafíos del futuro.

El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que “el Premio Emprende reconoce algo muy profundo: el esfuerzo, ese impulso que lleva a las personas a levantarse una y otra vez para transformar sus ideas en impacto real. Nos enorgullece visibilizar estas historias en un espacio como EtMDay y acompañar proyectos que no solo cambian vidas, sino que también empujan al país hacia un desarrollo más sostenible”.

Un premio que reconoce el talento emprendedor en todo Chile

A lo largo de su historia, el galardón ha recibido más de un millón de postulaciones y ha distinguido a 781 emprendedores, representando la diversidad y el empuje del ecosistema emprendedor nacional.

En esta edición, BancoEstado repartirá más de $100 millones en premios, entre los que destacan seis emprendimientos nacionales y 46 regionales, reconociendo modelos de negocio innovadores, sostenibles, competitivos y con impacto social y medioambiental.

Los ganadores nacionales 2025 fueron:

Categoría Microempresa. Makarena Llancao Barraza

AGRÍCOLA MAPU KUFULL SPA – Valdivia (Región de Los Ríos)

Producción de hongos ostra orgánicos. Su modelo de economía circular genera alimentos de alto valor y reduce residuos.

Categoría Microempresa. Óscar Pantoja

OSORNO RECICLA CIRCULAR – Osorno (Región de Los Lagos)

Servicio de transporte de residuos a plantas recicladoras, educación ambiental y cambio de hábitos. Certificado como reciclador de base avanzado.

Categoría Pyme. Daniela Fuentes

AGROINSUMOS MORAN SPA – Parral (Región del Maule)

Empresa dedicada a la innovación agrícola, asesoría técnica y soluciones sostenibles a través de fertilizantes de alto estándar.

Categoría Pyme. Nicolás Ferrada Toro

ENTRE HUALLES – Pitrufquén (Región de La Araucanía)

Desarrollo de sistemas de riego solar y captación de aguas lluvias para comunidades rurales, fortaleciendo la resiliencia climática frente a la sequía.

Categoría Impacto Verde. Karla Delgado

INNOVACIÓN KARLA ANDREA DELGADO TEIGUEL EIRL – Puerto Montt (Región de Los Lagos)

El emprendimiento Scaletek transforma residuos de la industria del salmón en envases biodegradables, contribuyendo a la reducción de plásticos.

Categoría Startup–STEM. Denisse Bravo

PEWMAN INNOVATION SPA – Colina (Región Metropolitana)

Empresa biotecnológica que desarrolla bioestimulantes agrícolas basados en bacterias extremófilas y bionanotecnología.

Reconocimiento a la diversidad emprendedora del país

Además de los seis ganadores nacionales, BancoEstado premió a 46 emprendedores de todas las regiones, quienes recibieron $1.500.000 cada uno. Con ello, el premio continúa siendo la plataforma más amplia del país para visibilizar y apoyar el trabajo de las MiPymes en cada territorio.