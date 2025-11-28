Este viernes, se cumplen nueve años de una de las mayores tragedias de la historia del fútbol: el accidente aéreo del Chapecoense. El 28 de noviembre de 2016, el club brasileño viajaba en un vuelo chárter con destino a Medellín, Colombia, para enfrentar al Atlético Nacional por la final de ida de la Copa Sudamericana.

Cuando quedaban solo 15 minutos para aterrizar, el avión, en una negligencia por parte de la empresa boliviana Lamia, se quedó sin combustible y se estrelló en las montañas del Cerro Gordo (hoy Cerro Chapecoense). 71 pasajeros murieron, entre ellos, toda la directiva del club, cuerpo técnico, futbolistas y una decena de periodistas.

Solo hubo seis sobrevivientes: los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Hélio Neto, el periodista Rafael Hénzel y los auxiliares de vuelo Erwin Tumiri y Ximena Suárez. A continuación te contamos qué fue de cada uno de ellos.

Alan Ruschel

Ruschel, que era el lateral izquierdo suplente del equipo, tuvo que ser operado de la espalda producto del accidente, aunque fue el futbolista que tuvo la recuperación más rápida.

A diferencia de sus otros dos compañeros, fue el único que pudo continuar con su carrera tras la tragedia. Siguió en el Chapecoense hasta 2021 para luego emigrar a distintos equipos de la Serie B de Brasil como Goiás, Cruzeiro, América Mineiro, Londrina y Juventude, donde milita actualmente con 36 años.

“Yo me acuerdo de todo hasta el momento del impacto. El piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta y nada… no aterrizábamos. De repente, en una de esas vueltas, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio. Nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de “¿qué está pasando? Después vino una turbulencia muy fuerte, sonó la alarma dentro del avión… y ahí ya no me acuerdo de más nada. Supongo que fue el momento del impacto”, recordó Ruschel en una reciente entrevista con el diario Marca.

💚 Así narra Alan Ruschel a MARCA el momento en el que su vida cambió para siempre. Pone los pelos de punta... pic.twitter.com/tNjNLCVG7B — MARCA (@marca) November 28, 2025

Jakson Follmann

El hoy exportero Jakson Follmann, de 33 años, sufrió la amputación de su pierna derecha, por lo que tuvo que dejar el fútbol e inició una nueva vida con una prótesis en febrero de 2017.

Actualmente, da charlas sobre superación personal, es comentarista e inició una carrera como cantante. Hasta hace un tiempo tenía planeado publicar un libro y ejerció como comentarista deportivo para Fox Sports.

Hélio Neto

Helio Neto fue el último futbolista en ser rescatado. El entonces defensa central del Chapecoense, que ahora tiene 40 años, estuvo en estado crítico y fue operado en varias ocasiones.

En enero de 2017 consiguió volver a caminar por sus propios medios y, cuando recibió el alta, intentó retomar su carrera, pero sólo llegó a jugar algún amistoso. Pese a su gran lucha, el central brasileño no pudo volver a competir a nivel oficial.

En 2021 se retiró definitivamente argumentando que los dolores en sus rodillas y su columna que le dejó el accidente no le permitían entrenar al máximo nivel. Actualmente, sigue ligado al Chapecoense participando en actividades públicas del club.

Rafael Henzel

Rafel Henzel fue el único de los 20 periodistas que sobrevivió al accidente. Tras estar internado unas semanas Colombia, volvió a Brasil y rápidamente se incorporó a su trabajo en radio, transmitiendo incluso el primer partido del equipo tras la tragedia.

Lamentablemente, Henzel murió en 2019 víctima de un infarto cuando jugaba un partido de fútbol con amigos. Antes, publicó un libro su experiencia en aquel fatídico viaje.

Getty Images / NELSON ALMEIDA Ampliar

Erwin Tumiri

El auxiliar de vuelo Erwin Tumiri fue uno de los dos miembros de la tripulación del vuelo que sobrevivió. Su video llamando a sus colegas tras ser encontrado casi ileso por los rescatistas colombianos fue uno de los primeros registros que se conoció de la tragedia.

Tras el accidente, Tumiri siguió ligado a la aviación y además, sobrevivió a otro grave accidente en bus en su natal Bolivia que dejó 21 muertos. En la actualidad trabaja en la Dirección Aeronáutica Civil de Bolivia.

Getty Images / picture alliance Ampliar

Ximena Suárez

La única mujer que sobrevivió al accidente fue la auxiliar de vuelo boliviana Ximena Suárez, que hoy tiene 37 años. Sufrió múltiples heridas en el cuerpo y en el tobillo, además de una fractura en la mano derecha.

Suárez escribió un libro (‘Volver a los cielos’) y trabajó de modelo. El pasado 21 de septiembre dio a luz a su cuarto hijo, Aaron.