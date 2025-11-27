;

Terror en plena ruta en Tiltil: banda armada embosca bus argentino y afecta a 28 pasajeros

El vehículo fue interceptado por dos autos negros en plena Ruta G-71.

Nelson Quiroz

Un violento asalto afectó durante la mañana de este jueves a un bus de patente argentina que se dirigía hacia Estación Central, cuando un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en la Ruta G-71, sector Santa Teresa con Huechún, en la comuna de Tiltil.

Según información policial preliminar de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 07:15 horas, cuando el bus avanzaba con un grupo de pasajeros que pretendía llegar a Santiago para realizar compras en el retail. Fue en ese trayecto cuando dos vehículos de color negro bloquearon el paso del transporte.

De acuerdo con el testimonio del conductor, desde los autos descendieron cinco sujetos con el rostro cubierto y armados, quienes rápidamente intimidaron a los ocupantes. Los asaltantes golpearon al chofer y a algunos pasajeros, para luego registrar el interior del bus y sustraer diversas pertenencias.

Carabineros detalló que 28 personas resultaron víctimas del robo, perdiendo principalmente dinero en efectivo, documentos personales y al menos cuatro teléfonos celulares. Tras cometer el ilícito, los individuos huyeron en dirección desconocida.

El conductor logró trasladar el vehículo algunos metros más adelante hasta detenerse en un punto seguro, donde posteriormente fue asistido por personal policial. Carabineros ya levanta antecedentes para determinar el paradero de los vehículos involucrados y la identidad de los autores del asalto.

