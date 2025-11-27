;

VIDEO. “No le estoy preguntando”: jueza pierde la paciencia con Daniela Aránguiz en plena audiencia

La exintegrante enfrenta una querella presentada por el cantante Juan David Rodríguez.

Alejandro Basulto

“No le estoy preguntando”: jueza pierde la paciencia con Daniela Aránguiz en plena audiencia

La audiencia judicial contra Daniela Aránguiz, derivada de la querella presentada por el cantante Juan David Rodríguez, terminó suspendida luego de múltiples inconvenientes. El exintegrante de Rojo acusó a la opinóloga por injurias y calumnias, tras declaraciones sobre su antigua adicción a las drogas.

El procedimiento estaba programado para este martes en el Centro de Justicia de Santiago, pero la panelista de Sígueme no asistió presencialmente. Según informó Plan Perfecto, la opinóloga se encontraba en Miami por compromisos laborales y solicitó participar de manera telemática.

Su defensa argumentó que el viaje estaba planificado con anticipación y que el pasaje había sido adquirido antes de la notificación judicial. Sin embargo, la conexión desde el aeropuerto complicó el inicio de la sesión, retrasándola 15 minutos. Cuando finalmente apareció en pantalla, surgieron nuevos problemas: la jueza le pidió identificarse, pero la exchica Mekano parecía distraída y en movimiento.

Si va conversando, va hablando, o sea, se instala en alguna parte, por favor. Señorita, se sienta como corresponde”, fue el primer llamado de atención de la jueza. Y luego, de que la opinóloga señalara que acababa de llegar al aeropuerto, la magistrada rápidamente replicó: “No le estoy preguntando dónde está llegando, señorita”.

Ante la falta de condiciones para continuar, las partes acordaron reprogramar la audiencia. Durante la discusión, Daniela Aránguiz mencionó tener otro viaje en diciembre, lo que obligó a coordinar fechas. Finalmente, el tribunal fijó la nueva cita para el 12 de enero, esperando que esta vez se realice sin contratiempos.

