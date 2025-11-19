“Se le escapan los enanos para el bosque”: Panelista de Sígueme impacta al revelar cómo es trabajar con Daniela Aránguiz

En el programa nocturno Noche de Suerte, Michael Roldán se refirió a la experiencia de compartir pantalla con Daniela Aránguiz en Sígueme, espacio de TV+ donde ambos son panelistas. El periodista de farándula abordó el tema tras ser consultado sobre la personalidad de la exchica Mekano.

“Superdesagradable... No, ¿te cachai? Efectivamente, hay y se genera mucha conversación en torno a los momentos virales. Yo creo que la Daniela, es indiscutible, que es el personaje farandulero del momento. O sea, día por medio hay un tema de la Daniela (…) Ella es un súper elemento en todos lados”, señaló Roldán.

Luego, el comunicador profundizó en cómo es fuera de cámara: “Pero ella, más allá del personaje, y a pesar de que se le escapan los enanos para el bosque. Yo le digo: ‘no los encuentras, definitivamente’, porque cada vez se le escapan diez y vuelven ocho... Volvieron tres con suerte”.

“La Daniela, de verdad, es buena persona. Siempre dicen ‘ay, el panel de Sígueme, la Daniela les paga con plata, les lleva regalos’. No, la Daniela tiene buenas formas de ser, es superbuena compañera, es de las personas que, efectivamente, solidariza contigo mucho. De hecho, es de esas personas que ‘yo te voy a apoyar, no sé de qué, pero te tengo que apoyar’. Esa persona es la Daniela”, añadió.

Finalmente, el periodista de TV+ cerró describiendo su carácter: “Es atarantada, sí, es acelerada, sí, pero también ella, cuando se siente en un espacio cómodo, empieza a escuchar un poco más“.