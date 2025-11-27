;

“Me paso lo mismo, pero en un bus”: Luis Slimming solidariza con Ibai Llanos tras revelar vergonzoso imprevisto en Chile

“Lo que hice fue una auténtica atrocidad. La mayor cagada de toda mi vida”, reveló el streamer español.

Juan Castillo

Captura

Captura

Por varios días, Ibai Llanos estuvo en Chile, donde visitó diversos lugares típicos de nuestro país, además de probar la gastronomía nacional.

El streamer español fue captado tomando el clásico mote con huesillo, y también visitó el portal Fernández Concha, donde probó los completos.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Ibai contó un vergonzoso imprevisto a propósito de todo lo que comió durante su visita a nuestro país.

Revisa también:

ADN

“Yo, por lo general, me cuido mucho. El tema es que estoy en Latinoamérica y he decidido comer lo que me apetece. Como sabéis, a mí hacer vídeos de comida me encanta y entonces en Chile decidí probar la comida callejera chilena. Principalmente completos, que los chilenos sabréis lo que es”, partió señalando.

"Resulta que llego al hotel y tenía ganas de cagar. Bueno, resulta que me siento en el baño y lo que hice fue una auténtica atrocidad. La mayor cagada de toda mi vida, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia”, agregó.

Atasqué el baño. ¿Vale? Estaba en un hotel de Chile. Yo me tenía que limpiar el culo, evidentemente. Pero antes de limpiar el culo, le voy a dar al botón para que la mierda se vaya(...)No se iba. En Latinoamérica, al parecer, en Sudamérica, no hay escobilla. No sé por qué. A todos los hoteles que he ido, no hay escobilla”, prosiguió.

“Me paso lo mismo, pero en un bus”

Tras subir el post, varios famosos le comentaron el video a Ibai, entre ellos, el “antiinfuencer” nacional Otakin y también el humorista Luis Slimming.

Otakin le escribió “eso es nada amigo”, mientras que Slimming fue más allá y reveló una particular anécdota.

Una vez me pasó eso mismo, pero en un Turbus. Pido perdón a toda esa gente”, afirmó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad