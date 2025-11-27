“Me paso lo mismo, pero en un bus”: Luis Slimming solidariza con Ibai Llanos tras revelar vergonzoso imprevisto en Chile

Por varios días, Ibai Llanos estuvo en Chile, donde visitó diversos lugares típicos de nuestro país, además de probar la gastronomía nacional.

El streamer español fue captado tomando el clásico mote con huesillo, y también visitó el portal Fernández Concha, donde probó los completos.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Ibai contó un vergonzoso imprevisto a propósito de todo lo que comió durante su visita a nuestro país.

“Yo, por lo general, me cuido mucho. El tema es que estoy en Latinoamérica y he decidido comer lo que me apetece. Como sabéis, a mí hacer vídeos de comida me encanta y entonces en Chile decidí probar la comida callejera chilena. Principalmente completos, que los chilenos sabréis lo que es”, partió señalando.

"Resulta que llego al hotel y tenía ganas de cagar. Bueno, resulta que me siento en el baño y lo que hice fue una auténtica atrocidad. La mayor cagada de toda mi vida, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia”, agregó.

“Atasqué el baño. ¿Vale? Estaba en un hotel de Chile. Yo me tenía que limpiar el culo, evidentemente. Pero antes de limpiar el culo, le voy a dar al botón para que la mierda se vaya(...)No se iba. En Latinoamérica, al parecer, en Sudamérica, no hay escobilla. No sé por qué. A todos los hoteles que he ido, no hay escobilla”, prosiguió.

“Me paso lo mismo, pero en un bus”

Tras subir el post, varios famosos le comentaron el video a Ibai, entre ellos, el “antiinfuencer” nacional Otakin y también el humorista Luis Slimming.

Otakin le escribió “eso es nada amigo”, mientras que Slimming fue más allá y reveló una particular anécdota.

“Una vez me pasó eso mismo, pero en un Turbus. Pido perdón a toda esa gente”, afirmó.