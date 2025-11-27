La Roja talla baja buscará romper la historia ante Brasil: dónde ver y a qué hora juega Chile por semis de Copa América

La Selección Chilena de talla baja ya conoció al rival que deberá enfrentar en los cuartos de final de la Copa América de la categoría, que se disputa en Paraguay.

Esto ya que La Roja deberá medirse con Brasil, duelo que se disputará este jueves 27 de noviembre.

La ilusión del combinado nacional con la copa se mantiene intacta, por lo que buscarán avanzar y acceder a las semifinales del certamen.

Dónde y qué hora juega Chile de talla baja ante Brasil hoy

Tras sortear positivamente la fase de grupos, La Roja de talla baja se enfrentará a la verdeamarelha a contar de las 18:30 horas.

El partido se transmitirá de manera online, y podrás acceder viendo las historias de la cuenta oficial de la selección chilena de talla baja (pinchar acá).