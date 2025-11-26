;

La Roja de talla baja avanza y disputará los cuartos de final de la Copa América 2025

El combinado nacional irá con todo por el título continental que se disputa en Paraguay.

Juan Castillo

Selección Chilena talla baja

Selección Chilena talla baja

La Selección Chilena de talla baja tuvo duras caídas en la última jornada de la Copa América de la categoría, que se disputa en Paraguay.

En primera instancia, el combinado nacional cayó por 3-1 ante su símil de Bolivia, mientras que más tarde, perdió contundentemente por 11-1 ante los locales, uno de los favoritos para llevarse el certamen.

Sin embargo, y gracias a los triunfos obtenidos ante Estados Unidos y Japón, La Roja de talla baja se metió en los cuartos de final del certamen.

Con 6 puntos, Chile se metió entre los 4 primeros del Grupo A, que clasifican directamente a la siguiente ronda.

Sin embargo, habrá que esperar al desarrollo de la última fecha para ratificar la posición del seleccionado nacional en la tabla.

Asimismo, su rival se conocerá esta jornada, una vez finalicen los encuentros correspondientes al Grupo B, donde ya están clasificados Argentina y Brasil.

