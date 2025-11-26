;

Tohá califica como “golpe anímico” foto de Kast y Frei: “Veo detrás la pulverización de una identidad política”

A pesar de reconocer que le causó dolor, la exministra comentó que la fotografía “no va a pesar demasiado” en el electorado.

Foto de Carolina Tohá: Agencia UNO

La ex precandidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), expresó su sorpresa por la foto del expresidente Eduardo Frei (DC) con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, que además generó revuelo en el mundo político.

Cabe recordar que este martes, Frei recibió en su casa al candidato de las derechas, con quien sostuvo una reunión en la cual abordaron diversos temas.

“Verlo hoy día instalado ahí (...) me causa dolor, inquietud y preocupación, porque veo detrás de eso la pulverización de una identidad política y yo creo que esas cosas en la historia pesan”, lamentó Tohá en Radio Pauta.

“Impacto anímico”

“Jamás habría imaginado que las distancias que tiene Eduardo Frei con el PC son mayores que las que puede tener con José Antonio Kast y el Partido Republicano. Me parece realmente sorprendente”, añadió.

Consultada sobre cuánto daña la foto a la candidatura de Jeannette Jara, respondió: “Yo creo que en el electorado estas cosas no van a pesar demasiado. Yo creo que el impacto que tiene más bien anímico, genera como una sensación, es un golpe”.

Esto porque la abanderada oficialista, añadió Carolina Tohá, “ha contado varias veces que hizo campaña por Eduardo Frei activamente cuando él fue candidato presidencial, a pesar de que estaba totalmente fuera de ese proyecto”.

