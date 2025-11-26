;

Lo citaron para comprar un auto y lo mataron: tres detenidos por brutal crimen que impactó a Osorno

Allanamientos revelaron armas, drogas y una moto robada.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

Lo citaron para comprar un auto y lo mataron: tres detenidos por brutal crimen que impactó a Osorno

Lo citaron para comprar un auto y lo mataron: tres detenidos por brutal crimen que impactó a Osorno

01:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un amplio operativo del Departamento S9 de Carabineros permitió la detención de tres personas acusadas de participar en el homicidio de un funcionario municipal de Osorno, asesinado en agosto pasado tras ser engañado con una falsa compraventa de vehículo en la provincia de Concepción.

El crimen generó fuerte conmoción, especialmente después de que Provincial Osorno, club donde juega el hijastro de la víctima, suspendiera actividades tras confirmarse que el menor presenció el ataque.

El coronel Luis Rosas entregó detalles del procedimiento, destacando que la víctima viajó desde Osorno con la intención de adquirir un automóvil. “En dicha ocasión, esta persona fue intimidada por sujetos hasta ese momento desconocidos, quienes le generan lesiones a través de un arma de fuego, lo cual le provoca la muerte”, explicó.

Revisa también

ADN

A partir de ese hecho, Carabineros desplegó un trabajo investigativo que derivó en operativos simultáneos durante la madrugada de este miércoles. “Se realizaron allanamientos en siete inmuebles, cinco en Hualqui y uno en Concepción, logrando la detención de tres sujetos, los cuales habrían sido identificados como participantes de este robo con homicidio”, señaló Rosas.

Durante la irrupción, el personal policial recuperó diversas especies: una motocicleta con encargo por robo, un arma de fuego, municiones y más de dos kilos de droga, entre marihuana y cocaína, además de elementos vinculados a la actividad delictual.

El crimen ocurrió el 12 de agosto, cuando la víctima, de 32 años, fue emboscada mientras intentaba concretar la compraventa. Los atacantes le robaron dinero en efectivo y celulares, e incluso amenazaron al joven futbolista que lo acompañaba. En un intento por proteger al menor, el hombre corrió para distraer a los agresores, momento en que fue baleado múltiples veces.

Los tres detenidos serán formalizados durante esta jornada en Concepción, mientras la investigación continúa para esclarecer la participación de otros posibles involucrados.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad