Lo citaron para comprar un auto y lo mataron: tres detenidos por brutal crimen que impactó a Osorno

Un amplio operativo del Departamento S9 de Carabineros permitió la detención de tres personas acusadas de participar en el homicidio de un funcionario municipal de Osorno, asesinado en agosto pasado tras ser engañado con una falsa compraventa de vehículo en la provincia de Concepción.

El crimen generó fuerte conmoción, especialmente después de que Provincial Osorno, club donde juega el hijastro de la víctima, suspendiera actividades tras confirmarse que el menor presenció el ataque.

El coronel Luis Rosas entregó detalles del procedimiento, destacando que la víctima viajó desde Osorno con la intención de adquirir un automóvil. “En dicha ocasión, esta persona fue intimidada por sujetos hasta ese momento desconocidos, quienes le generan lesiones a través de un arma de fuego, lo cual le provoca la muerte”, explicó.

A partir de ese hecho, Carabineros desplegó un trabajo investigativo que derivó en operativos simultáneos durante la madrugada de este miércoles. “Se realizaron allanamientos en siete inmuebles, cinco en Hualqui y uno en Concepción, logrando la detención de tres sujetos, los cuales habrían sido identificados como participantes de este robo con homicidio”, señaló Rosas.

Durante la irrupción, el personal policial recuperó diversas especies: una motocicleta con encargo por robo, un arma de fuego, municiones y más de dos kilos de droga, entre marihuana y cocaína, además de elementos vinculados a la actividad delictual.

El crimen ocurrió el 12 de agosto, cuando la víctima, de 32 años, fue emboscada mientras intentaba concretar la compraventa. Los atacantes le robaron dinero en efectivo y celulares, e incluso amenazaron al joven futbolista que lo acompañaba. En un intento por proteger al menor, el hombre corrió para distraer a los agresores, momento en que fue baleado múltiples veces.

Los tres detenidos serán formalizados durante esta jornada en Concepción, mientras la investigación continúa para esclarecer la participación de otros posibles involucrados.