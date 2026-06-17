“¿Estás con José Antonio Neme?”: Seguidor interrumpe despacho en Nueva York y pone en aprietos al periodista

Un llamativo momento fue el que se vivió durante la mañana de este miércoles en el matinal Mucho Gusto, el cual tuvo como protagonista a José Antonio Neme.

Todo ocurrió cuando Edinson Oportus realizaba un despacho desde Nueva York, Estados Unidos, para el matinal sobre el enfrentamiento entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

Fue en ese contexto, que un desconocido se acercó al micrófono y lanzó: “¿Estás con José Antonio Neme?“.

Las palabras emitidas por el desconocido desataron la locura del panel del programa, mientras que el propio Neme, entre risas, dijo: “No digas lo que pasó entre nosotros”.

“Después empiezan a especular y entonces yo no prefiero decir nada. Amigos, simplemente amigos y nada más”, dijo el periodista.

Por su parte, el seguidor del programa replicó los dichos del comunicador y mencionó: “Amigos, simplemente amigos, como la canción de Ana Gabriel”.

El hombre, quien se identificó como Kensy, terminó por mandarle saludos a todos los integrantes del panel y dijo que él vivió por largos años en Chile, precisamente en la comuna de La Florida.