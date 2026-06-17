“¿Estás con José Antonio Neme?”: Seguidor interrumpe despacho en Nueva York y pone en aprietos al periodista
El animador del “Mucho Gusto”, entre risas, se vio en la obligación de responderle al fanático.
Un llamativo momento fue el que se vivió durante la mañana de este miércoles en el matinal Mucho Gusto, el cual tuvo como protagonista a José Antonio Neme.
Todo ocurrió cuando Edinson Oportus realizaba un despacho desde Nueva York, Estados Unidos, para el matinal sobre el enfrentamiento entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026.
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Fue en ese contexto, que un desconocido se acercó al micrófono y lanzó: “¿Estás con José Antonio Neme?“.
Las palabras emitidas por el desconocido desataron la locura del panel del programa, mientras que el propio Neme, entre risas, dijo: “No digas lo que pasó entre nosotros”.
“Después empiezan a especular y entonces yo no prefiero decir nada. Amigos, simplemente amigos y nada más”, dijo el periodista.
Por su parte, el seguidor del programa replicó los dichos del comunicador y mencionó: “Amigos, simplemente amigos, como la canción de Ana Gabriel”.
El hombre, quien se identificó como Kensy, terminó por mandarle saludos a todos los integrantes del panel y dijo que él vivió por largos años en Chile, precisamente en la comuna de La Florida.
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