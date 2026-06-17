;

“¿Estás con José Antonio Neme?”: Seguidor interrumpe despacho en Nueva York y pone en aprietos al periodista

El animador del “Mucho Gusto”, entre risas, se vio en la obligación de responderle al fanático.

Sebastián Escares

“¿Estás con José Antonio Neme?”: Seguidor interrumpe despacho en Nueva York y pone en aprietos al periodista

Un llamativo momento fue el que se vivió durante la mañana de este miércoles en el matinal Mucho Gusto, el cual tuvo como protagonista a José Antonio Neme.

Todo ocurrió cuando Edinson Oportus realizaba un despacho desde Nueva York, Estados Unidos, para el matinal sobre el enfrentamiento entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

Revisa también:

ADN

Fue en ese contexto, que un desconocido se acercó al micrófono y lanzó: “¿Estás con José Antonio Neme?“.

Las palabras emitidas por el desconocido desataron la locura del panel del programa, mientras que el propio Neme, entre risas, dijo: “No digas lo que pasó entre nosotros”.

“Después empiezan a especular y entonces yo no prefiero decir nada. Amigos, simplemente amigos y nada más”, dijo el periodista.

Por su parte, el seguidor del programa replicó los dichos del comunicador y mencionó: “Amigos, simplemente amigos, como la canción de Ana Gabriel”.

El hombre, quien se identificó como Kensy, terminó por mandarle saludos a todos los integrantes del panel y dijo que él vivió por largos años en Chile, precisamente en la comuna de La Florida.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad