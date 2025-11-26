;

La música y danza paralizan el Paseo Ahumada: Power Peralta sorprenden con impactante intervención urbana

En pleno centro de la capital, un espectáculo inesperado reunió a cientos de personas que se detuvieron a ver a los artistas volver a sus raíces en las calles.

Juan Castillo

El Paseo Ahumada vivió un mediodía distinto cuando los Power Peralta irrumpieron con un gran flashmob que detuvo el flujo habitual del centro de Santiago.

Esto porque pasado el mediodía, y en plena hora punta peatonal, la pareja artística transformó uno de los puntos más transitados de la ciudad en un escenario espontáneo que captó la atención de turistas, trabajadores y transeúntes.

La intervención, coordinada y ejecutada con precisión, desplegó una coreografía de alto impacto inspirada en el origen urbano del dúo. Al ritmo de música y movimientos sincronizados, el espacio público se convirtió en un punto de encuentro inesperado que celebró la cultura callejera y el baile como forma de expresión abierta a todos.

El público reaccionó de inmediato: teléfonos en alto, gritos de sorpresa y decenas de personas sumándose alrededor del círculo para observar la presentación. La energía que se generó en el lugar logró detener por minutos la rutina de una de las arterias peatonales más importantes de Santiago.

Raúl y Gabriel Peralta explicaron que regresar a las calles es reencontrarse con su esencia. “El Paseo Ahumada es un lugar que representa nuestra ciudad capital, llena de landmarks y construcciones históricas, pero lo más valioso que tiene es la gente”, comentó Raúl durante la presentación.

El flashmob no solo fue un espectáculo visual y coreográfico, sino también una forma de revitalizar el espacio público mediante el arte. La presentación demostró cómo actividades urbanas pueden transformar temporalmente la dinámica de la ciudad, generando experiencias que rompen la rutina del tránsito diario.

La intervención marcó además el inicio de una serie de activaciones culturales que seguirán desarrollándose en distintos puntos de Santiago, con el objetivo de acercar el arte y el movimiento a las calles donde comenzó la historia de los Power Peralta.

Con un público sorprendido y un ambiente cargado de energía, la actividad se posicionó como una de las intervenciones urbanas más comentadas del día, demostrando el impacto que el arte callejero puede generar cuando irrumpe en el corazón de la ciudad.

La intervención marcó el inicio del lanzamiento oficial de la nueva línea Blik x Power Peralta, que integra el parlante PowerBoost y los audífonos PowerSoul, lo cual continuará con nuevas activaciones durante los próximos días.

Contenido patrocinado

