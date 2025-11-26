¡Junte histórico! Romeo Santos y Prince Royce sorprenden con un álbum colaborativo que marca hito en la bachata

Romeo Santos y Prince Royce, dos de los máximos exponentes de la bachata moderna, sorprendieron a sus seguidores al anunciar un proyecto tan inesperado como soñado: un álbum colaborativo.

Se trata de Better Late Than Never, traducido como Más vale tarde que nunca, aludiendo a que esta colaboración que en su momento era inesperada, llega en una etapa muy especial de su carrera.

Este lanzamiento marca un hito dentro del género, simbolizando la unión de dos de los máximos exponentes de las generaciones actuales, con una producción que los artistas mantuvieron en absoluto secreto durante años.

Según revelaron, la gesta de este disco lleva ya cerca de siete años en los que incluso se mantuvo bajo resguardo de sus familiares.

En conversación con Billboard, Santos aseguró que el álbum no está diseñado para que uno tenga más protagonismo que el otro, señalando que “aquí nadie ocupa el centro del escenario﻿” y que “no hay canción donde él cante más que yo, ni yo más que él﻿”.

Asimismo, recordó que al comenzar las grabaciones del proyecto enfrentaron algunas dudas sobre algunas canciones: “Hubo cierta resistencia por parte de ambos“.

“En ese momento me sentí convencido, la onda estaba ahí, pero luego empezamos a evaluarla y nos dimos cuenta: ‘Mmm, esta no es la canción’”, relató sobre el proceso.

El álbum contará con un total de 13 canciones, de las cuales Santos y Royce coescribieron cuatro temas: Mi Plan, Jezabel, Loquita Por Mí y Better Late Than Never.

Como atractivo adicional, el video de anuncio narrado por el orador motivacional Daniel Habif aportó un tono emotivo y cinematográfico que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

Este será el sexto álbum de estudio de Romeo Santos como solista y el octavo para Prince Royce, consolidando la trayectoria de ambos artistas en la bachata moderna.

Better Late Than Never se lanzará este viernes 28 de noviembre de este 2025.