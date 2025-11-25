Lluvia en Santiago este miércoles: meteorólogo adelanta hora y cantidad de milímetros en la RM

Aunque parezca imposible debido a las altas temperaturas de los últimos días, Santiago, en la región Metropolitana, podría recibir un nuevo episodio de lluvias.

Según dijo el meteorólogo Jaime Leyton, la situación se presentaría este miércoles 26 de noviembre. De hecho, sería el día menos caluroso antes del fin de semana, con 24°C de máxina.

Pero ojo, no se trataría de precipitaciones en puntos céntricos.

En detalle, la probabilidad aparece en zonas cordilleranadas y la de precordillera de la capital de la RM.

¿A qué hora podría llover y cuánta precipitación se espera en Santiago este miércoles 26 de noviembre?

Acorde a Leyton, el pronóstico “vuelve a mostrar una zona de precipitaciones conectada con una situación que pasa por el centro argentino”. Aquel sería un factor para la presencia de chubascos en los puntos ya mencionados.

También dio horas. Los efectos se sentirían desde las dos y media, o tres, hasta las siete de la tarde.

“3 milímetros en cordillera, 5 en la alta Cordillera. Ya, en la precordillera, medio milímetro. En el sector oriente, media gota", adelantó sobre la cantidad.

Así, las temperaturas bajarán transitoriamente.