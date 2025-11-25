Lev Tahor: rescatan a 17 niños de una secta judío ortodoxa en Colombia / Anadolu

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de la secta judío ortodoxa Lev Tahor en Yarumal, Antioquia, cinco de ellos con orden de búsqueda de la Interpol por secuestro y trata de personas, indicó Migración Colombia este domingo (23.11.2025).

“Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad”, dijo el ente en la red social X, donde publicó una foto de algunos de los menores.

El grupo, que practica una forma de judaísmo en la que las mujeres visten túnicas negras que las cubren de la cabeza a los pies, ha sido objeto de investigaciones por maltrato a menores en varios países.

Los menores provienen de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, según un reporte policial. La operación de rescate se realizó el sábado.

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

“Existen indicios de que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso”, apuntó Migración.

Según las autoridades, estaban en Colombia “buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares”.

En diciembre de 2024, 160 niños que estaban en poder de Lev Tahor fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores.

La secta se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en el país centroamericano en 2013. También ha tenido conflictos con autoridades de México y Canadá.

rr afp/efe