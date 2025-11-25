Caso María Elcira Contreras: denuncian grave amenaza que alerta a la familia por la seguridad de Carla Hernández tras acercamiento con la policía

Un preocupante episodio ha encendido las alarmas en el entorno de la familia de María Elcira Contreras, la adulta mayor desaparecida en Limache cuyo caso sigue dando mucho de qué hablar.

Según informó Juan Carlos Manríquez, abogado representante de la familia, uno de los hijos de la mujer recibió una seria amenaza apenas se acercó a las autoridades policiales.

“Días atrás, el padre de Carla, nieta de la adulta mayor, fue a la policía en Limache y un funcionario le preguntó si acaso no temía que a su hija le pasara algo”, reveló en conversación con el programa La Tarde es Nuestra.

Esta ‘advertencia’ fue interpretada como una amenaza directa, agregando una capa de tensión a un caso ya complejo. Además, el representante legal de la familia apunta a inconsistencias y mentiras en las declaraciones de ciertos involucrados.

“Sabemos que hay personas que han mentido derechamente, han dicho que no estaban y sí estaban (en el restaurante)”, declaró. Asimismo, indicó que se tiene conocimiento del tráfico de llamadas y desplazamientos de algunos implicados, quienes incluso han negado su presencia en ciertos lugares.

Respecto a posibles obstrucciones en la investigación, Manríquez aseguró que “alguien ha estado engañando al fiscal a cargo del caso” y que existen fuerzas que buscan impedir que se esclarezcan los hechos.

“El fiscal está siendo pasado a llevar por quienes eventualmente deben aclarar este asunto o terceras personas con un interés que todavía no podemos develar”, afirmó.

Sobre la amenaza específica, el abogado precisó que provino de un funcionario policial o alguien vinculado a la PDI en Limache durante una diligencia realizada por el hijo de María Elcira, lo que suma aún más complejidad al caso.

Este incidente ha aumentado la preocupación por la seguridad de Carla Hernández, quien podría estar en peligro según lo interpretado por la familia cercana al caso, siendo una persona activa en la búsqueda de María Elcira Contreras y de conocer la verdad.