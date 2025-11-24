;

Teleférico Bicentenario en la mira: ¿por qué el MOP tuvo que demoler una torre completa?

La falla fue detectada en la etapa de control de calidad.

Nelson Quiroz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó la demolición completa de una de las torres del Teleférico Bicentenario, luego de que una falla técnica detectada en su fundación obligara a desmontar la estructura para reconstruirla desde cero.

El problema surgió durante las inspecciones de control de calidad, lo que encendió alertas sobre el avance de este proyecto clave para la conectividad entre Providencia y Huechuraba, indicó La Tercera.

ADN

Así serán las cabinas del Teleférico Bicentenario. / Gobierno de Chile

Durante la semana pasada, vecinos y trabajadores del sector advirtieron el retiro total de la torre, incluida su base. Consultada por la situación, la Dirección General de Concesiones detalló al citado medio que la anomalía se produjo por una diferencia en la altura de la fundación correspondiente a una de las pilas ubicadas en el tramo de Huechuraba, cerca de la futura estación Santa Clara. Esa irregularidad impedía asegurar la estabilidad necesaria para la operación del sistema.

Revisa también

ADN

Desde el MOP señalaron que la decisión de demoler y reconstruir responde a estrictos criterios de seguridad y que no compromete la continuidad general del proyecto.

La reconstrucción de la torre ya está en marcha, mientras el ministerio y las empresas involucradas afinan los ajustes para evitar retrasos mayores en el cronograma. El Teleférico Bicentenario, considerado uno de los proyectos de transporte urbano más relevantes en ejecución, contempla conectar ambas comunas en un tiempo estimado de 13 minutos, reduciendo significativamente los desplazamientos actuales.

Pese al contratiempo, las autoridades aseguraron que el resto de las obras sigue avanzando con normalidad y que el sistema mantendrá los estándares de seguridad previstos una vez entre en operación.

