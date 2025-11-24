Promesa del fútbol se retira a los 19 años para ir a la universidad: “No lo estaba disfrutando”

Con apenas 19 años y un prometedor futuro por delante, Han Willhoft-King, canterano del Manchester City, decidió retirarse del fútbol para ingresar a la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas de Europa, para estudiar derecho.

El joven mediocampista se forjó en la cantera del Tottenham y en septiembre del año pasado se unió a la categoría Sub 21 de los “Citizens”. Allí fue dirigido por Yaya Touré e incluso llegó a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Pep Guardiola. Sin embargo, optó por colgar los botines a temprana edad.

“No lo estaba disfrutando. No sé qué era, quizá el ambiente. También me aburro a menudo. Entrenabas, volvías a casa y no hacías nada realmente. Si lo comparas con ahora... Me cuesta encontrar tiempo en el día. O estoy estudiando, o saliendo con amigos, o jugando en el primer equipo de la universidad, y también en mi colegio”, dijo el ahora exfutbolista en una entrevista con el diario británico The Guardian.

En esa línea, el juvenil aseguró que sus entrenamientos con el primer equipo no estuvieron a la altura de sus expectativas: “Entrenar con el primer equipo se convirtió en algo que, por extraño que parezca, nadie esperaba con ganas. Porque solo estabas presionando. Corríamos detrás del balón como perros durante media hora, 60 minutos".

“No es una experiencia muy agradable, sobre todo cuando intentas presionar a De Bruyne, Gündogan o Foden. No puedes acercarte a ellos, así que la sensación de no querer hacer esto supera el asombro por estar ante estrellas”, agregó.

Asimismo, señaló que “siempre sentí que podía hacer más. Estaba desperdiciando horas del día. Sentía que necesitaba algo más, sobre todo a nivel intelectual, lo que suena bastante pretencioso. Pero sí”.

Finalmente, Han Willhoft-King explicó por qué decidió estudiar en lugar de seguir en el Manchester City o desarrollar su carrera en un equipo del ascenso inglés: “Digamos que tuviera una carrera en la League One o en el Championship... se gana mucho dinero. ¿Pero cuánto lo disfrutaría?".

“En mi cabeza no estaba seguro. Además, en el mejor de los casos, jugarías durante 10 o 15 años y después, ¿qué? Pensé que ir a la universidad me proporcionaría una plataforma para hacer algo al menos durante más de los próximos 10 o 15 años. Así que también es algo a largo plazo”, sentenció.