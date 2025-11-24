Los abanderados sacan la cara por el Team Chile y sumaron medallas en los Juegos Bolivarianos / Team Chile / Mauricio Palma - Sebastián Álvarez

Este lunes continuó la acción del Team Chile en los Juegos Bolivarianos, donde los abanderados nacionales lograron puestos en el podio.

Quien logró la actuación más destacada fue Arantza Inostroza, que cumplió con su favoritismo y ganó el oro en el florete.

La única representante nacional de la especialidad en los Juegos Olímpicos de París 2024 mostró un alto nivel, venciendo en la semifinal a su compatriota Lisa Montecinos (que se quedó con el bronce) y en la batalla por el oro a la venezolana Anabella Acurero por 15-5.

Así las cosas, Arantza Inostroza ratificó su dominio en la región, considerando que es campeona vigente de los Juegos Sudamericanos de 2022.

La esgrimista consiguió el quinto oro del Team Chile en Perú, sumándose al gran nivel de Daniel Vidal, que se coronó campeón en el rifle de aire 10 metros.

En el tiro deportivo, el otro abanderado nacional en la ceremonia inaugural, Héctor Flores, que se quedó con la medalla de bronce en el tiro skeet, donde el peruano Nicolás Pacheco obtuvo el oro.