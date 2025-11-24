;

La superestrella del soul Macy Gray debutará en Chile: esta es la fecha y lugar de su show

La ganadora del Grammy y voz del inolvidable éxito “I Try”, Macy Gray, llega al país con su gira “25th ANNIVERSARY TOUR perfoming ON HOW LIFE IS”.

ADN Radio

La superestrella del soul Macy Gray debutará en Chile: esta es la fecha y lugar de su show

La superestrella del soul Macy Gray debutará en Chile: esta es la fecha y lugar de su show / Manfred Schmid

Con su inconfundible timbre y un virtuosismo conmovedor, la superestrella del soul y el pop Macy Gray debutará en el país el sábado 14 de marzo de 2026 en Club Chocolate.

La artista llega al país con una gira que celebra los 25 años de su álbum debut “On How Life Is”, un trabajo que revolucionó el soul y el pop a fines de los 90s.

El disco triple platino presentó al mundo su inconfundible voz y dio vida al éxito mundial “I Try”, tema que le valió un Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop en 2000 y que aún resuena como uno de los himnos más icónicos de su generación.

Con más de 25 millones de discos vendidos, cinco nominaciones al Grammy, dos premios BRIT y colaboraciones con figuras como Ariana Grande, Bobby Brown y Galactic, Macy Gray sigue siendo una voz única en la música contemporánea.

Aparte de su música, Gray también es reconocida por su presencia en el cine, con recordadas participaciones en “Training Day” junto a Denzel Washington, “For Colored Girls” de Tyler Perry y la serie “Fuller House”, de Netflix.

Las entradas, cuyo precio comienzan en $49.000, estarán disponibles a partir del martes 25 de noviembre a las 10:00 hrs. a través de Puntoticket.

ADN

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad