La superestrella del soul Macy Gray debutará en Chile: esta es la fecha y lugar de su show / Manfred Schmid

Con su inconfundible timbre y un virtuosismo conmovedor, la superestrella del soul y el pop Macy Gray debutará en el país el sábado 14 de marzo de 2026 en Club Chocolate.

La artista llega al país con una gira que celebra los 25 años de su álbum debut “On How Life Is”, un trabajo que revolucionó el soul y el pop a fines de los 90s.

El disco triple platino presentó al mundo su inconfundible voz y dio vida al éxito mundial “I Try”, tema que le valió un Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop en 2000 y que aún resuena como uno de los himnos más icónicos de su generación.

Con más de 25 millones de discos vendidos, cinco nominaciones al Grammy, dos premios BRIT y colaboraciones con figuras como Ariana Grande, Bobby Brown y Galactic, Macy Gray sigue siendo una voz única en la música contemporánea.

Aparte de su música, Gray también es reconocida por su presencia en el cine, con recordadas participaciones en “Training Day” junto a Denzel Washington, “For Colored Girls” de Tyler Perry y la serie “Fuller House”, de Netflix.

Las entradas, cuyo precio comienzan en $49.000, estarán disponibles a partir del martes 25 de noviembre a las 10:00 hrs. a través de Puntoticket.