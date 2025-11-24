Histórica heladería chilena cumple 70 años: anunció sorpresas y regalos por su aniversario

En las últimas semanas, el calor no ha dado tregua en Santiago, con máximas que han superado los 30 grados por varios días consecutivos.

Con este panorama, el refrescarse, ya sea con un helado o algún bebestible, parece fundamental para evitar las altas temperaturas.

En ese sentido, una histórica heladería nacional cumplirá 70 años, y lo celebrará a lo grande durante este fin de semana.

Se trata de los “Helados la Plaza”, reconocida heladería de Cerrillos que festejará un nuevo aniversario el próximo domingo 30 de noviembre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Para dicha fecha, anunciaron que habrá sorpresas y regalos para quienes asistan al local ubicado en Buzeta 4624, a un costado de la estación de metro Cerrillos.

“Queremos invitar a todos nuestros clientes a celebrar con nosotros nuestros 70 años este 30 de noviembre”, escribieron en sus redes sociales.

“Tendremos grandes sorpresas, regalos y mucho helado artesanal para disfrutar juntos. La celebración será desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs… ¡no falten!“, afirmaron.