Sergio Riesenberg tras denuncia de agresión sexual realizada por Francisca Merino: “Que no busque publicidad a costa mía”
El director de televisión respondió a los dichos de la actriz, quien aseguró haber sufrido una agresión hace más de 30 años, cuando recién comenzaba su carrera.
Santiago
El director de TV Sergio Riesenberg desmintió categóricamente la acusación realizada por la actriz Francisca Merino, quien afirmó haber sido víctima de una agresión sexual por parte del profesional en los inicios de su carrera artística, hace más de tres décadas.
Merino relató que el hecho habría ocurrido cuando ambos coincidieron en una instancia laboral. Según su testimonio, el director se sentó junto a ella y “puso la mano entre medio de las piernas”, situación que la dejó en shock y la llevó a abandonar el lugar llorando, donde la esperaba su madre.
Riesenberg rechazó tajantemente estos dichos y aseguró que nunca ha cometido una acción de ese tipo. “Jamás. Nunca he cometido ese tipo de acciones. Que no busque publicidad a costa mía. Nunca la entrevisté”, declaró según estipuló meganoticias.
El director también entregó su versión sobre el primer encuentro con la actriz. Dijo haberla conocido en casa de un amigo en común y recordó que ella asistió acompañada de su madre, mientras él estaba con su esposa e hijas. “Recuerdo que le pregunté si le gustaría trabajar de modelo”, señaló.
Riesenberg agregó que la madre de Merino incluso le habría pedido que no le diera trabajo a su hija. “Me pareció insólito. Nunca me había pasado algo igual. ‘Qué pena que no confíe en su hija. Puede estar tranquila, porque no quiero saber más de usted’, le dije. Nunca he tenido contacto alguno con ella”, concluyó.
