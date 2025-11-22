;

Sergio Riesenberg tras denuncia de agresión sexual realizada por Francisca Merino: “Que no busque publicidad a costa mía”

El director de televisión respondió a los dichos de la actriz, quien aseguró haber sufrido una agresión hace más de 30 años, cuando recién comenzaba su carrera.

Verónica Villalobos

Sergio Riesenberg tras denuncia de agresión sexual realizada por Francisca Merino: “Que no busque publicidad a costa mía”

Santiago

El director de TV Sergio Riesenberg desmintió categóricamente la acusación realizada por la actriz Francisca Merino, quien afirmó haber sido víctima de una agresión sexual por parte del profesional en los inicios de su carrera artística, hace más de tres décadas.

Merino relató que el hecho habría ocurrido cuando ambos coincidieron en una instancia laboral. Según su testimonio, el director se sentó junto a ella y “puso la mano entre medio de las piernas”, situación que la dejó en shock y la llevó a abandonar el lugar llorando, donde la esperaba su madre.

Revisa también

ADN

Riesenberg rechazó tajantemente estos dichos y aseguró que nunca ha cometido una acción de ese tipo. “Jamás. Nunca he cometido ese tipo de acciones. Que no busque publicidad a costa mía. Nunca la entrevisté”, declaró según estipuló meganoticias.

El director también entregó su versión sobre el primer encuentro con la actriz. Dijo haberla conocido en casa de un amigo en común y recordó que ella asistió acompañada de su madre, mientras él estaba con su esposa e hijas. “Recuerdo que le pregunté si le gustaría trabajar de modelo”, señaló.

Riesenberg agregó que la madre de Merino incluso le habría pedido que no le diera trabajo a su hija. “Me pareció insólito. Nunca me había pasado algo igual. ‘Qué pena que no confíe en su hija. Puede estar tranquila, porque no quiero saber más de usted’, le dije. Nunca he tenido contacto alguno con ella”, concluyó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad