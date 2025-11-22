;

Concierto de Shakira en Chile: todo lo que necesitas saber sobre accesos, horarios y desvíos

El show se realizará este sábado 22 de noviembre en el Parque Estadio Nacional, con apertura de puertas a las 18:00 horas y una serie de medidas especiales en transporte y tránsito.

Shakira vuelve a Chile este sábado 22 de noviembre con un esperado concierto que finalmente tendrá lugar en el Parque Estadio Nacional, tras el cambio de recinto anunciado el 10 de noviembre. Para quienes asistirán, hay información clave sobre accesos, horarios, transporte y cortes de calles.

Según informó la productora Fénix, el recinto abrirá sus puertas a las 18:00 horas. La artista invitada será la chilena Denise Rosenthal, quien se presentará entre las 20:30 y las 21:00 horas, antes del show principal de la colombiana.

Metro de Santiago extenderá su horario de funcionamiento hasta las 00:30 horas en estaciones seleccionadas de las Líneas 3 y 6.

En Línea 6, las estaciones de ingreso serán Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa. Para la salida, Línea 3 habilitará Conchalí, Irarrázabal, Ñuñoa, Plaza Egaña, Universidad de Chile, Hospitales y Plaza Quilicura; mientras que en Línea 6 se podrá salir por Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Debido al recital, habrá cortes de calles entre las 14:00 y la 01:00 horas, afectando sectores entre Suárez Mujica y Avenida Grecia. Las vías comprometidas incluyen Bernardo de Amasa, Monseñor Eyzaguirre, Eduardo Donoso, Pedro Aguirre Cerda, Carmen Covarrubias, Campo de Deporte, Presidente Madero, Villoslava y Canónico Madariaga.

El Parque Estadio Nacional no contará con estacionamientos, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación y preferir el transporte público.

Además, debido a las altas temperaturas, se permitirá el ingreso de sombrillas pequeñas, protector solar en crema, gorros, viseras, abanicos y jockeys para mitigar el calor.

