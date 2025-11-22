;

VIDEO. Chelsea sigue al alza y consigue su tercera victoria consecutiva en Premier League

En tanto, los ‘Clarets’ siguen complicándose en la parte baja de la tabla.

José Campillay

El fútbol no se detiene y se retomó la acción de clubes al más alto nivel, incluyendo el regreso de la liga inglesa, considerada una de las mejores del mundo.

Bajo este escenario, la mañana de este sábado 22 de noviembre el Burnley recibió al Chelsea por la doceava fecha de la Premier League en el Turf Moor.

Ambos llegaban en realidades completamente diferentes en la tabla y así quedó evidenciado en la cancha, donde los ‘Blues’ se impusieron por 2-0.

La apertura de la cuenta llegó a los 37 minutos por obra de Pedro Neto con un gran cabezazo libre de marcas en el área chica tras un centro largo y preciso al espacio de Jamie Bynoe-Gittens

Ya sobre el final, a los 88’, Enzo Fernández marcó el segundo tanto definiendo solo en cercanías del área chica y de frente a portería con un portero vencido y mal posicionado tras el pase atrás (asistencia) de Marc Guiu.

De esta manera, el Chelsea escaló hasta el segundo lugar (de forma momentánea) con 23 puntos. En tanto, el Burnley quedó 18º con 10 unidades.

