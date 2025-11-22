Los culés vuelven al Camp Nou: dónde y a qué hora ver Barcelona vs Athletic Club por LaLiga
Los dirigidos por Hansi Flick no quieren ceder terreno en la punta y quieren fiesta total en su vuelta a casa.
El fútbol no para. Regresa la acción de clubes al más alto nivel y la liga española continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada.
Bajo este escenario, la tarde de este sábado 22 de noviembre se disputará decimotercera fecha de LaLiga con varios eventos a destacar.
Uno de ellos, como siempre, el partido del Barcelona, que en esta oportunidad se enfrentará al Athletic Club, siendo un cruce que siempre deja mucho para analizar.
Revisa también:
En esta oportunidad, los ‘Culés’ llegan segundos en la tabla con 28 puntos (a 3 del Real Madrid -punteros-), mientras que ‘Los leones’ aparecen séptimos con 17 unidades.
Además, el choque estará marcado porque, después de largos años de espera, el Barça volverá a jugar en el renovado Camp Nou, uno de los momentos más esperados por sus hinchas.
¿Dónde y a qué hora ver el partido?
El Barcelona v Athletic está agendado para este sábado a las 12:15 horas de Chile.
La transmisión en TV será a través del canal ESPN 2, mientras que online (streaming) será por Disney+ con acceso al plan premium.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.