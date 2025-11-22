;

Los culés vuelven al Camp Nou: dónde y a qué hora ver Barcelona vs Athletic Club por LaLiga

Los dirigidos por Hansi Flick no quieren ceder terreno en la punta y quieren fiesta total en su vuelta a casa.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

El fútbol no para. Regresa la acción de clubes al más alto nivel y la liga española continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada.

Bajo este escenario, la tarde de este sábado 22 de noviembre se disputará decimotercera fecha de LaLiga con varios eventos a destacar.

Uno de ellos, como siempre, el partido del Barcelona, que en esta oportunidad se enfrentará al Athletic Club, siendo un cruce que siempre deja mucho para analizar.

Revisa también:

ADN

En esta oportunidad, los ‘Culés’ llegan segundos en la tabla con 28 puntos (a 3 del Real Madrid -punteros-), mientras que ‘Los leones’ aparecen séptimos con 17 unidades.

Además, el choque estará marcado porque, después de largos años de espera, el Barça volverá a jugar en el renovado Camp Nou, uno de los momentos más esperados por sus hinchas.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El Barcelona v Athletic está agendado para este sábado a las 12:15 horas de Chile.

La transmisión en TV será a través del canal ESPN 2, mientras que online (streaming) será por Disney+ con acceso al plan premium.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad