Los culés vuelven al Camp Nou: dónde y a qué hora ver Barcelona vs Athletic Club por LaLiga

El fútbol no para. Regresa la acción de clubes al más alto nivel y la liga española continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada.

Bajo este escenario, la tarde de este sábado 22 de noviembre se disputará decimotercera fecha de LaLiga con varios eventos a destacar.

Uno de ellos, como siempre, el partido del Barcelona, que en esta oportunidad se enfrentará al Athletic Club, siendo un cruce que siempre deja mucho para analizar.

En esta oportunidad, los ‘Culés’ llegan segundos en la tabla con 28 puntos (a 3 del Real Madrid -punteros-), mientras que ‘Los leones’ aparecen séptimos con 17 unidades.

Además, el choque estará marcado porque, después de largos años de espera, el Barça volverá a jugar en el renovado Camp Nou, uno de los momentos más esperados por sus hinchas.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El Barcelona v Athletic está agendado para este sábado a las 12:15 horas de Chile.

La transmisión en TV será a través del canal ESPN 2, mientras que online (streaming) será por Disney+ con acceso al plan premium.