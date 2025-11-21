Temblor sacude el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo se percibió la mañana de este viernes en la región de Arica y Parinacota, específicamente en las cercanías de Visviri, sin que se hayan reportado daños a personas o infraestructura.

El movimiento ocurrió a las 07:09 horas y fue catalogado como de profundidad intermedia.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor alcanzó una magnitud de 4,1 ML y tuvo su epicentro a 28 kilómetros al sur de Visviri.

La profundidad alcanzó los 169 kilómetros, lo que explica su menor percepción entre la población en el extremo norte del país.

Las autoridades informaron que no se han registrado réplicas ni interrupciones de servicios, mientras que la ONEMI y organismos técnicos se mantienen monitoreando la actividad. Hasta ahora no hay reportes de intensidades Mercalli.