Mercata edición Primavera 2025: vino y música pop cierran con sold out en Metropolitan Santiago

La Mercata Edición Primavera 2025, la esperada fiesta del pop y el vino organizada por Radio Concierto, regresó a Metropolitan Santiago con un éxito rotundo, congregando a cerca de 3.000 asistentes en un evento que logró un sold out total. La jornada se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre, transformando el recinto en un encuentro festivo que combinó cultura, vino y música.

Desde las 16:00 horas, el público disfrutó de una gran feria con más de 60 expositores, distribuidos en los jardines y el interior del Metropolitan. La oferta incluyó viñas boutique, cervecerías artesanales, destilerías nacionales y una variada propuesta gastronómica con foodtrucks y cócteles de autor. Además, se instaló un mercado de emprendedores locales.

Durante la tarde, Radio Concierto transmitió en vivo por todas sus frecuencias y señal online, llevando la energía del evento a todo Chile. Los asistentes en el lugar participaron en un bingo virtual, animado por el locutor de radio Pudahuel, Balmores Fajardo, así como en concursos y sorteos con premios especiales, todo en un ambiente ideal para celebrar la época.

Uno de los momentos estelares de la tarde fue el show de Nicole Unplugged, quien ofreció una presentación acústica al aire libre. La cantante repasó clásicos de su trayectoria en un formato íntimo y emotivo creado especialmente para la ocasión.

Con la llegada de la noche, la música continuó con la banda chilena Míster Red y su tributo a Simply Red. La agrupación encendió la pista por cerca de una hora y media, haciendo cantar y bailar al público con los grandes éxitos de la banda británica.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Concierto Discotheque, con los icónicos DJs Fader y Catboy de Radio Concierto. Los disc jockeys mantuvieron la pista de baile repleta hasta pasada la medianoche, mezclando clásicos del pop y el rock de los años 80, 90 y 2000.

Con esta exitosa edición primaveral, Mercata consolida su sello como una de las experiencias más queridas y esperadas por los fanáticos de la entretención, estableciéndose como un punto de encuentro donde el vino, la música y la celebración se unen bajo la esencia de “la casa de las grandes canciones”.