Los hospitales y clínicas que mejor reputación tienen en Chile, según ránking internacional

Merco, el monitor de reputación corporativa, dio a conocer el primer ranking de hospitales, clínicas y laboratorios con mejor reputación de Chile, además de las instituciones líderes en 21 diferentes especialidades médicas.

El Hospital Las Higueras (Talcahuano), Hospital del Salvador y Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (de Concepción) son los tres hospitales públicos con mejor reputación de Chile en 2025.

En la parte de clínicas privadas, encabezan la clasificación la Clínica Alemana de Santiago, Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus y el Hospital Clínico Universidad de Chile.

Merco Salud es un estudio independiente que se elabora sobre la base a la evaluación de indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, además de encuestas a profesionales y expertos del sector sanitario y farmacéutico.

Los 10 hospitales con mejor reputación de Chile (ver lista completa)

Hospital Las Higueras

Hospital del Salvador

Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)

Hospital Clínico San Borja-Arriarán

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Dr. Sótero Del Río

Hospital Del Tórax

Hospital Base Valdivia

Hospital San Juan De Dios de Santiago

Hospital Dr. Exequiel González Cortés

Las 10 clínicas con mejor reputación de Chile 2025 (lista completa)

Clínica Alemana De Santiago

Clínica San Carlos Apoquindo Uc Christus

Hospital Clinico Universidad De Chile

Clínica Santa María

Clínica Universidad De Los Andes

Clínica Las Condes

Clínica Dávila Recoleta

Clínica Indisa

Clínica Meds La Dehesa

Hospital Del Trabajador Achs

Otros reconocimientos

No son las únicas instituciones del mundo de la salud que fueron reconocidas. En la categoría Laboratorios Farmacéuticos, uno de los mencionados en Merco Salud fue Galderma, compañía líder mundial en dermatología.

El listado completo:

Pfizer

Laboratorio Chile Teva

Laboratorios Saval

Abbott

Roche

Novartis

Astrazeneca

Glaxosmithkline (Gsk)

Bagó

Novo Nordisk