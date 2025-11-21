Los hospitales y clínicas que mejor reputación tienen en Chile, según ránking internacional
Dos de los hospitales mejor evaluados no son de la Región Metropolitana, de acuerdo al listado Merco Salud.
Merco, el monitor de reputación corporativa, dio a conocer el primer ranking de hospitales, clínicas y laboratorios con mejor reputación de Chile, además de las instituciones líderes en 21 diferentes especialidades médicas.
El Hospital Las Higueras (Talcahuano), Hospital del Salvador y Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (de Concepción) son los tres hospitales públicos con mejor reputación de Chile en 2025.
En la parte de clínicas privadas, encabezan la clasificación la Clínica Alemana de Santiago, Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus y el Hospital Clínico Universidad de Chile.
Merco Salud es un estudio independiente que se elabora sobre la base a la evaluación de indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, además de encuestas a profesionales y expertos del sector sanitario y farmacéutico.
Los 10 hospitales con mejor reputación de Chile (ver lista completa)
Hospital Las Higueras
Hospital del Salvador
Hospital Clínico Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)
Hospital Clínico San Borja-Arriarán
Hospital Barros Luco Trudeau
Hospital Dr. Sótero Del Río
Hospital Del Tórax
Hospital Base Valdivia
Hospital San Juan De Dios de Santiago
Hospital Dr. Exequiel González Cortés
Las 10 clínicas con mejor reputación de Chile 2025 (lista completa)
Clínica Alemana De Santiago
Clínica San Carlos Apoquindo Uc Christus
Hospital Clinico Universidad De Chile
Clínica Santa María
Clínica Universidad De Los Andes
Clínica Las Condes
Clínica Dávila Recoleta
Clínica Indisa
Clínica Meds La Dehesa
Hospital Del Trabajador Achs
Otros reconocimientos
No son las únicas instituciones del mundo de la salud que fueron reconocidas. En la categoría Laboratorios Farmacéuticos, uno de los mencionados en Merco Salud fue Galderma, compañía líder mundial en dermatología.
El listado completo:
Pfizer
Laboratorio Chile Teva
Laboratorios Saval
Abbott
Roche
Novartis
Astrazeneca
Glaxosmithkline (Gsk)
Bagó
Novo Nordisk
