;

Nueva Ley de Seguridad Privada en Chile entra en vigencia muy pronto: en qué consiste y qué cambios trae para el rubro

La normativa refuerza el rol privado en seguridad, eleva estándares, amplía la fiscalización y mejora la formación de guardias y vigilantes.

Javier Méndez

Nueva Ley de Seguridad Privada en Chile entra en vigencia muy pronto: en qué consiste y qué cambios trae para el rubro

Nueva Ley de Seguridad Privada en Chile entra en vigencia muy pronto: en qué consiste y qué cambios trae para el rubro / Diego Martin

El próximo viernes 28 de noviembre entrará en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada en Chile (N°21.659).

En simple, la normativa busca establecer mayores estándares para el sector, mayor capacidad fiscalizadora y mejor formación de guardias y vigilantes privados.

Según aseguró el Gobierno durante el primer semestre de este año, la industria ha crecido sobre 400% y tiene cerca de 500 mil personas asociadas en distintas tareas.

Revisa también:

ADN

Se consideran actividades de seguridad privada aquellas relacionadas con la vigilancia y protección de establecimientos, personas y bienes; la custodia y transporte de valores; el manejo, resguardo y traslado de objetos peligrosos que requieren medidas especiales; y, en general, cualquier acción preventiva orientada a proteger personas, bienes y procesos productivos.

La nueva normativa:

  • Simplifica la regulación y establece un solo tipo de entidades obligadas a disponer de seguridad privada, de acuerdo con los niveles de riesgo que implica su actividad para la seguridad pública.
  • Dispone de nuevas sanciones y multas, tanto para los incumplimientos de las empresas de seguridad privada como para los eventos masivos, y crea un canal de denuncia anónima para informar posibles infracciones.
  • En cuanto al órgano rector encargado de las autorizaciones y certificaciones, esta tarea estará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, que tendrá la atribución de otorgar, denegar, suspender y revocar autorizaciones a las personas naturales y jurídicas que presten servicios de seguridad privada.
  • La Subsecretaría de Prevención del Delito será la encargada de dictar instrucciones, interpretar el reglamento, actuar como órgano de consulta y mantener un registro de las entidades obligadas.

Otro de los cambios es la implementación de cámaras adosadas. "Los vigilantes privados deberán contar con sistemas de registro audiovisual durante el ejercicio de sus funciones en los casos, forma y periodicidad que determine el reglamento, el que también deberá señalar sus características“, dice el artículo 28 del texto.

“Ya no se exige sólo registrar, sino también garantizar evidencia confiable y protegida para procedimientos judiciales”, sostiene Marcelo Silva, Channel Manager Hytera en Chile, empresa proveedora de tecnologías que vende ese tipo de bodycams.

“El desafío estará en la correcta implementación de estos estándares: contar con equipos adecuados, procedimientos claros y personal capacitado para cumplir con las exigencias que la ley establece”, suma Víctor Beltrán, académico e investigador adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad