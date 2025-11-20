Miss Universo 2025: Inna Moll impactó con su espectacular pasarela en bikini y se metió con todo al Top 12

Fue un paso sereno y firme. Uno con el que Inna Moll salió apenas le tocó el turno de desfilar en bikini en el Miss Universo 2025.

Es que la chilena logró quedar en el Top 30. Y eso la hizo avanzar hasta la instancia del traje de baño, momento donde eligió un bañador de dos piezas, de color blanco.

Una caminata donde se le vio tranquila y relajada, y que generó puros elogios en redes sociales.

Inna al Top 12

Lo mejor es que tras este desfile, Inna logró meterse nada menos que al Top 12 de las mujeres más lindas del Universo.

La misma marca que logró Emilia Dides el 2024, y que ahora la rubia repite, logrando un exitoso paso por el concurso.