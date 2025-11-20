VIDEO. Miss Universo 2025: Así fue el momento en que Inna Moll logró quedar en el Top 30 del concurso
La representante chilena consiguió avanzar en el certamen.
Inna Moll lo logró. Y se metió en el Top 30 de Miss Universo 2025, concurso que se desarrolla la noche de este jueves en Tailandia.
La chilena fue nombrada en el segundo grupo de candidatas que siguen avanzando en el certamen. Y en redes todos celebraron.
Mira aquí el momento
Así, el Top 30 quedó conformado por India, Guadalupe, China, Tailandia, Rep. Dominicana, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Filipinas, Zimbabue, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universo Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y Paraguay.
