“Lo apoyo en segunda vuelta”: Maldonado reafirma respaldo a Kast, pero deja “a criterio de cada militante” opción de apoyar al republicano
El secretario general de la colectividad –en camino a ser disuelta– señaló que aún “no hay una decisión institucional del partido”.
El secretario general de Demócratas –partido en camino a ser disuelto–, Carlos Maldonado, reafirmó su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta.
Durante esta mañana, el político sostuvo una reunión con el equipo de seguridad del abanderado republicano, junto a los de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Tras el encuentro, sostuvo en un punto de prensa que “yo apoyo a José Antonio Kast en la segunda vuelta porque considero que en la papeleta hay dos opciones: continuidad de un mal gobierno y de fuerzas políticas que intentaron refundar-destruir Chile en 2022. Y eso no lo podemos permitir”.
“Lo mejor para Chile..."
“Queremos algo muy distinto y en la papeleta del 14 de diciembre eso muy distinto lo representa José Antonio Kast”, remarcó.
En esa línea, Carlos Maldonado señaló que “creemos que lo mejor para Chile, muchos de Demócratas, no hay una decisión institucional del partido todavía, creemos que lo mejor para Chile es que no haya continuidad de un mal gobierno”.
Por último, comentó que la colectividad dejó a criterio de cada militante a quién apoyar en la segunda vuelta presidencial, que medirá a Jeannette Jara y a José Antonio Kast.
