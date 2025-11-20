;

“Ensayos y errores”: el documental que retrata, con humor y franqueza, la caótica primera experiencia laboral de un cineasta chileno

La película —ganadora en FIDOCS y FICViña— registra la inesperada primera pega del joven cineasta tras egresar de la Escuela de Cine.

Nelson Quiroz

El fresco y premiado documental “Ensayos y errores”, dirigido y protagonizado por el viñamarino Ignacio Rojas Vallejo, llegó a las salas independientes del país este 6 de noviembre, ofreciendo una mirada íntima, divertida y profundamente humana sobre el choque entre las aspiraciones artísticas y la realidad del trabajo cotidiano.

La película —ganadora en FIDOCS y FICViña— registra la inesperada primera pega del joven cineasta tras egresar de la Escuela de Cine: convertirse en ayudante en la boutique de su madre en Reñaca, un mundo completamente ajeno a la creación audiovisual.

Esa experiencia, que comenzó como un registro casual en sus horas libres, terminó revelándose como un microcosmos cargado de vínculos, tensiones y momentos absurdos que dieron forma al largometraje.

El foco de Ensayos y errores está puesto en cómo Rojas enfrenta un escenario laboral que no entiende ni domina, desde atender clientas hasta hacer fotografías de moda y grabar videos promocionales que, según reconoce, “no le salían nada bien”. Entre esas tareas, el director captura una convivencia íntima marcada por la dependencia económica y emocional con su madre, protagonista involuntaria de este retrato familiar.

Con un tono pop que mezcla humor, torpeza y ternura, la película juega con los límites entre documental y ficción para mostrar cómo, entre vestidos, modelos y confusiones, el cineasta encuentra finalmente la posibilidad de hacer su primera obra. “Me parecía gracioso retratarme como un cineasta sin rumbo… creo que es sano reírse de uno mismo”, comenta Rojas.

Su madre, Paula Vallejo Reyes, asegura que verla convertida en personaje fue “impactante y muy gracioso a la vez”. Esa espontaneidad es parte esencial del encanto del documental, que ya suma reconocimientos en Canadá, Rusia y Colombia.

Gracias al programa Miradoc, Ensayos y errores aún tiene funciones de Arica a Punta Arenas, consolidando su recorrido como una de las propuestas documentales más frescas y sugerentes del año.

Fechas disponibles: Arica (20 y 27 nov, 18:00), Iquique (21 nov, 19:00 y 20:30), Antofagasta (20 y 27 nov, 18:00/20:00; 5 dic, 18:00), La Serena (26 nov, 19:00, con cineforo), Valparaíso (22, 25 y 29 nov, 19:00–19:30), Santiago (27 nov, 20:00), Valdivia (2 dic, 19:00), Puerto Montt (26 nov, 19:00), Coyhaique (26 nov, 19:00) y Punta Arenas (26 nov, 19:00). (Para revisar el detalle, pincha aquí)

