Terminó incrustado en una casa: víctima de abordazo sufre violento accidente tras escapar de delincuentes en la Pintana

Un violento episodio terminó con un joven de 19 años internado durante la madrugada en La Pintana, luego de que perdiera el control de su vehículo mientras huía de un grupo de sujetos que habría intentado asaltarlo.

El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba por la comuna y fue abordada por desconocidos, quienes presuntamente intentaron quitarle el automóvil. En medio de esa situación, el conductor optó por acelerar para evitar el robo.

La maniobra derivó en un accidente de alta energía. El joven terminó impactando primero contra un poste del alumbrado público y luego contra una vivienda del sector , provocando daños tanto en el inmueble como en el vehículo.

Tras el choque, vecinos y testigos dieron aviso a los equipos de emergencia. Personal policial y de rescate llegó hasta el lugar para asistir al conductor, quien fue trasladado a un recinto asistencial.

De acuerdo con la información preliminar, el joven permanece hospitalizado, pero fuera de riesgo vital.

Además, por ahora no se registran detenidos por el intento de abordazo.

Carabineros continúa realizando diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones, con el objetivo de aclarar cómo ocurrió el hecho y dar con los responsables.