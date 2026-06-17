Irán amenaza a Israel con una “respuesta contundente” tras denunciar 84 violaciones de la tregua en Líbano en 48 horas

Las fuerzas israelíes atacaron varias zonas en el sur del Líbano, informó la prensa estatal, pese a un acuerdo con Estados Unidos para terminar la guerra en el Medio Oriente, que contempla el cese de las hostilidades en ese país.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa indicó que aviones israelíes bombardearon la zona de Nabatiyeh y el entorno oriental del pueblo vecino de Kfar Tebnit. También se lanzó un ataque con drones contra la localidad de Ansariyeh.

Advertencia

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron a Israel de que una eventual continuación de sus ataques en el sur del Líbano podría desencadenar una “respuesta militar contundente”, tras denunciar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas.

En un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya aseguró que las fuerzas israelíes han mantenido sus operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio de Estados Unidos de que habían alcanzado un acuerdo de paz con Teherán.

Irán reiteró que el cese de las operaciones israelíes en los distintos frentes regionales, especialmente en el libanés, figura entre los principales objetivos del memorando de entendimiento que ambas partes prevén firmar este viernes en Suiza.