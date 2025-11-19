SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en la región del Biobío / Gary S Chapman

En horas de la madrugada de este miércoles, un temblor sacudió al sur de Chile, específicamente a la región del Biobío.

Según consigna Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 5,0, mientras que su epicentro se ubicó a 141 kilómetros al oeste de Lebu, en pleno océano.

Pese a esto, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicaron.