“No saben lo difícil que fue pasar por lo que pasamos”: Registros muestran la tensa hora y media que vivió Fiebre de Baile tras grave apagón en CHV

Fue un poco más de una hora y media en la incertidumbre. Es que el apagón que afectó a CHV dejó la grande entre sus trabajadores, equipos corriendo y tratando de solucionar lo más rápido el tema.

Es que el corte, que según información de ADN, se habría producido mientras se realizaba mantención al sistema de aire acondicionado de Machasa, generó la interrupción de las trasmisiones de todo el conglomerado, incluido TNT y CNN.

Y lo peor es que CHV perdió casi completo el bloque de noticias, que solo se retomó por algunos minutos casi al finalizar el horario, además de la preocupación que provocó poder sacar al aire Fiebre de Baile.

Así al menos lo documentaron algunas de sus figuras, como los chicos de The Ellas Show, encargados del react previo al programa, quienes compartieron el estudio a oscuras y a los famosos esperando en los pasillos.

ctm se cortó la luz en el chilevisión, the ellas show no pudieron hacer la previa y no saben si habrá programa hoy JAJDKAJEJ media cagá#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/te5WjxJnZ0 — javi (@favgossip) November 19, 2025

Una situación que, finalmente, pudieron salvar y de la que dio detalles Vasco Moulian en el mismo estelar de baile, reconociendo que “no saben lo difícil que fue pasar por lo que pasamos”.