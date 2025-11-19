;

VIDEO. “No saben lo difícil que fue pasar por lo que pasamos”: Registros muestran la tensa hora y media que vivió Fiebre de Baile tras grave apagón en CHV

Vasco Moulian dio detalles en vivo de cómo lograron para el programa tras el corte de luz que paró las transmisiones en todo Machasa.

Soledad Reyes

“No saben lo difícil que fue pasar por lo que pasamos”: Registros muestran la tensa hora y media que vivió Fiebre de Baile tras grave apagón en CHV

Fue un poco más de una hora y media en la incertidumbre. Es que el apagón que afectó a CHV dejó la grande entre sus trabajadores, equipos corriendo y tratando de solucionar lo más rápido el tema.

Es que el corte, que según información de ADN, se habría producido mientras se realizaba mantención al sistema de aire acondicionado de Machasa, generó la interrupción de las trasmisiones de todo el conglomerado, incluido TNT y CNN.

Y lo peor es que CHV perdió casi completo el bloque de noticias, que solo se retomó por algunos minutos casi al finalizar el horario, además de la preocupación que provocó poder sacar al aire Fiebre de Baile.

Así al menos lo documentaron algunas de sus figuras, como los chicos de The Ellas Show, encargados del react previo al programa, quienes compartieron el estudio a oscuras y a los famosos esperando en los pasillos.

Una situación que, finalmente, pudieron salvar y de la que dio detalles Vasco Moulian en el mismo estelar de baile, reconociendo que “no saben lo difícil que fue pasar por lo que pasamos”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad