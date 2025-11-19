;

VIDEO. Chile hace historia: telescopio detecta momento exacto en que explota una estrella

El VLT del Observatorio Europeo Austral logró registrar la fase más temprana y fugaz de la supernova.

Un telescopio del Observatorio Austral Europeo (ESO) ha captado por primera vez la etapa más temprana y fugaz de la muerte explosiva de una estrella, tan solo un día después de que el fenómeno fuera detectado, ha revelado un equipo de astrónomos.

Según informó la institución con sede en Garching (Alemania), gracias al Telescopio Muy Grande (VLT, en inglés) se pudo observar la fase inicial de la explosión de la supernova SN 2024ggi, que una jornada más tarde ya no se habría podido contemplar.

Una observación récord en solo 26 horas

La explosión fue detectada por primera vez en la noche del 10 de abril de 2024 e inmediatamente el profesor asistente de la Universidad de Tsinghua en Pekín, Yi Yang, envió una propuesta de observación al ESO.

Este enfocó su telescopio VLT en Chile solo 26 horas después de que se registrase inicialmente la explosión de la supernova, situada en la galaxia NGC 3621, a 22 millones de años luz de la Tierra.

Dietrich Bade, astrónomo del ESO y coautor del estudio que se publica en Science Advances, explicó que durante horas se pudo observar al mismo tiempo la geometría de la estrella y su explosión.

El VLT captó así la fase en la cual “la materia que había sido acelerada por la explosión cerca del centro de la estrella salió disparada a través de la superficie de la estrella”.

Claves sobre la física de las supernovas

Por su parte, Yang señaló que los mecanismos exactos detrás de las supernovas de estrellas masivas –aquellas que tienen más de ocho veces la masa del Sol– todavía son objeto de debate.

“La geometría de la explosión de una supernova proporciona información fundamental sobre la evolución estelar y los procesos físicos que conducen a estos fuegos artificiales cósmicos”, indicó el astrónomo.

