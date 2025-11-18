Verificado: Jeannette Jara no usó la frase “Papito Corazón” para hablar de Parisi, como dice viral falso

Una frase que se le atribuye a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, en la que supuestamente diría “No necesito pedirle los votos a un papito corazón” en referencia a Franco Parisi, es falsa. Publicaciones con esta supuesta declaración han circulado masivamente en redes sociales como Instagram, X, Facebook y Threads, superando las 260 mil visualizaciones en total y compartiéndose unas 2.500 veces.

La candidata Jara (26,8%) y José Antonio Kast (23,9%) se instalaron en la segunda vuelta presidencial que se desarrollará el próximo 14 de diciembre, mientras que Franco Parisi (19,7%) obtuvo el tercer lugar con más de 2.5 millones de votos.

Sin Registro en la Transmisión Televisiva

Para verificar la autenticidad de la frase, se analizó una captura de pantalla viral que mostraba la transmisión en vivo del canal Mega a las 20:33 horas del 16 de noviembre.

El canal de noticias Mega confirmó que la imagen corresponde a su transmisión, pero no reconoce la declaración que se difunde en las redes sociales.

confirmó que la imagen corresponde a su transmisión, pero que se difunde en las redes sociales. Una revisión de la transmisión en vivo de Mega en YouTube a las 20:33 horas confirmó que el audio permite descartar que Jara haya mencionado la frase “No necesito pedirle los votos a un papito corazón”.

“No necesito pedirle los votos a un papito corazón”. Un minuto antes de la escena viral (minuto 02:53:52 de la secuencia), una periodista consultó a Jara: “Candidata, ¿va a ir a buscar el apoyo que obtuvo Franco Parisi?” .

. Jara respondió: “Todavía no lo hemos definido, pero más que el respaldo de él, el respaldo de la gente que lo apoyó, porque yo creo mucho de sentido común de las cosas que se necesitan (…)”.

Comando de Jara Desmiente la Afirmación

Adicionalmente a la evidencia audiovisual, el comando de la candidata Jeannette Jara desmintió la veracidad de la frase que circula en redes sociales.

Sin Coincidencias en Medios de Prensa

Una búsqueda en Google con la supuesta declaración tampoco arrojó coincidencias con contenido viralizado. De igual forma, una revisión del sitio web y redes sociales de Meganoticias no encontró publicaciones relacionadas con la supuesta declaración.

Durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto de Mega, el lunes 17 de noviembre, Jara se refirió a la captación del voto de Parisi con un tono conciliador:

Al ser consultada sobre “¿Cómo va a captar el voto de Parisi?” , Jara respondió: “No lo he visto todavía en lo operativo ni nada de eso, pero va a depender de mucho de Franco. Nosotros tenemos buena relación, pero evidentemente él hoy día es, como se dice, ‘la cenicienta del cuento’” .

, Jara respondió: . Complementó el comentario afirmando: “Yo lo felicito, hizo una muy buena interpretación de la realidad chilena. Solo decir que lo de Franco lo veía venir, él me lo había comentado”.

Comando de Jara desmiente la declaración

Por último, Mala Espina tomó contacto con el comando de la candidata que desmintió los dichos viralizados. “En relación con la frase que ha circulado en redes sociales, atribuida a nuestra candidata Jeannette Jara respecto al candidato Franco Parisi, como comando queremos aclarar que tras revisar cuidadosamente los registros públicos, declaraciones y material audiovisual de la jornada de ayer, podemos afirmar con total claridad que nuestra candidata no ha pronunciado esa frase. Se trata de una información sin sustento en hechos verificables”.

Por ende, calificamos como falso el viral que presenta una declaración vinculada a la abanderada que no corresponde a su origen.

Este es un artículo original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.