Preocupación total en Hollywood: Reportan que famoso actor de Scream fue internado de urgencia

No se sabe mucho, y eso ha generado gran inquietud en Hollywood. Un famoso actor fue internado de urgencia durante este lunes, según reportó TMZ.

Se trata de Liev Schreiber, protagonista de la serie Ray Donovan y también miembro del elenco de la popular Scream.

El intérprete fue trasladado hasta un centro asistencial en Nueva York luego de sufrir un fuerte dolor de cabeza.

Uno que ahora lo tendría realizándose una serie de exámenes y con pronóstico reservado hasta el momento.