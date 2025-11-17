Pablo Canaliza lanzó predicción sobre las elecciones presidenciales y adelantó la segunda vuelta: “Desborde emocional”

Pablo Canaliza lanzó una certera predicción sobre las Elecciones Presidenciales de cara a la segunda vuelta que se realizará el domingo 14 de diciembre.

El médium primero le acertó a lo ocurrido el pasado domingo, indicando que a esta instancia pasarían “un hombre y una mujer”, que es lo que finalmente ocurrió con el avance de José Antonio Kast y Jeanette Jara.

Y luego se aventuró con sus cartas a pronosticar lo que se vendrán, señalando que “aparece que va a haber una situación de apoyo condicionado, que en un comienzo se va a entender que es normal, pero luego se van a dar cuenta de quela gente va a dejar de creer por la gente que votó y que no llegó a segunda vuelta”.

¿Quién será presidente?

Así, la figura de Canal 13 manifestó a La Tarde es Nuestra cómo actuarían estos candidatos. “En el actuar se empiezan a desdibujar. Va a haber situaciones de desborde emocional... Aquí dice que se pican, así de sencillo”, dijo.

Y agregó que “lo entretenido es que la gente en la segunda vuelta va a tener que reencantarse con uno de los candidatos, pero no por el mismo que votó anteriormente”.

Finalmente, se atrevió a comentar quién será el próximo presidente de Chile. “Es un hombre”, cerró.