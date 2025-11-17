“No he dormido”: Adriana Barrientos sufre complejo episodio salud tras muerte de su perrita Asia

Un complejo periodo emocional y de salud está atravesando Adriana Barrientos, quien está con terapia y tratamientos para sobrellevar uno de los momentos más dolorosos que ha enfrentado recientemente: la muerte de Asia, su bulldog francés, con la que convivió durante casi siete años y medio.

La panelista de Zona de Estrellas relató que el deceso ocurrió tras una delicada intervención quirúrgica, luego de que a la mascota le detectaran tumores en el bazo. “Estoy supercomplicada”, expresó a LUN. Más adelante agregó: “No estaba preparada para que la gordita se fuera ahora. Mi familia me ha apoyado mucho, mi mamá y mi hermano”.

La angustia por el diagnóstico derivó en un episodio médico. “Me fui con una angustia espantosa. Y estando en el programa al aire, siento que junto aire en mi mejilla izquierda. Llamé a un amigo al salir y me dice que corra a urgencias porque podía ser una parálisis o un ACV. Fue una parálisis facial periférica producto del estrés”, detalló la Leona.

“Inicie una terapia sicológica y siquiátrica. Si no hubiese estado con antidepresivos, era peor. De lunes a jueves no me levanté, lloré todo el día. No quería ver a nadie. Tampoco podía hablar. Me vino a buscar mi amigo Hugo Guerra y salí por primera vez el jueves”, añadió.

Recién el viernes la modelo decidió retomar actividades que la ayudaran a estabilizarse, acudiendo a sesiones de acupuntura. “El médico que me la realiza para devolverme la movilidad de la cara, me dijo que esta técnica también sirve para la felicidad. Este viernes fui a mi primera sesión y este sábado a la segunda”, explicó.

Sobre el procedimiento, la figura televisiva comentó: “Me pusieron solo las agujas para devolverme la movilidad del rostro, que me falta un poco en el costado izquierdo, cerca de la boca, y además me pusieron las agujas en las orejas, tobillos, muñecas y dedos. Me ayudó bastante”.

Finalmente, Adriana Barrientos señaló que “me di cuenta de que tenía el labio supercaído, que tenía la parálisis completa de vuelta. Con las agujitas de la felicidad por lo menos me sentí más tranquila. Dormí siete horas. En toda la semana no he dormido. Ayer comencé a comer, porque antes no podía”.