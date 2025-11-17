;

Giro del Lago proyecta millonario impacto económico regional y tendrá inédito premio

De cara a la edición de este domingo 23 de noviembre, los organizadores ya sacan cuentas alegres para la Región de Los Lagos.

El próximo domingo 23 de noviembre, a lo largo de toda la cuenca del Lago Llanquihue, se disputará la octava edición del Giro del Lago.

En esta prueba ciclista se contemplan dos distancias, 80 y 163 kilómetros, donde los organizadores ya sacan cuentas alegres en torno a un recorrido que involucra pasos por Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay y Ensenada, arrancando y finalizando en Playa Venado.

“El Giro del Lago es una fiesta del sur de Chile. Aquí se encuentran el deporte, el territorio, la comunidad y los ciclistas. Queremos seguir profesionalizando el ciclismo, pero también impulsar la economía local y mostrarle al mundo lo que significa pedalear alrededor del Llanquihue”, contó Rodrigo Muñoz, CEO de Chilefinisher, la productora detrás del evento.

Los organizadores proyectan la participación de más de 900 corredores nacionales e internacionales, con un impacto económico que superará el millón de dólares entre alojamientos, gastronomía, comercio y servicios turísticos de la Región de Los Lagos, considerando que la ocupación hotelera roza el 100%.

“Estamos muy contentos de que este evento esté ocurriendo en la cuenca y que parta y termine aquí, en Puerto Varas, porque es parte de una visión de que desde el sur de Chile podemos impulsar la capital deportiva del deporte a nivel nacional”, destacó en la ceremonia el alcalde de la comuna, Tomás Gárate, poniendo el foco en el efecto multiplicador que genera la carrera en la economía regional.

Otra de las novedades del Giro del Lago este domingo será el kilómetro Red Bull, segmento cronometrado que premiará a las tres mujeres y tres hombres más rápidos del tramo, zona que se ubicará entre Cascada y la aproximación a Ensenada, y que contará con chip de cronometraje específico, DJ en vivo y punto de hidratación.

