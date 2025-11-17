;

Director de la selección peruana estalla contra Gareca y le saca en cara su fracaso con Chile: “Los resultados están a la vista”

El ex DT de La Roja se ve envuelto en una nueva polémica.

Daniel Ramírez

Ricardo Gareca, actualmente sin equipo tras su salida de La Roja, generó polémica en Perú tras criticar el trabajo que está desarrollando la selección peruana en torno al recambio de jugadores.

En diálogo con RPP, el “Tigre” aseguró que hay futbolistas experimentados que aún pueden ser un aporte en La Bicolor, y que están siendo “desperdiciados” por el cambio generacional que buscan en el país vecino.

“Acá en Perú se habla de cambio generacional con jugadores de 30, 31, 32 y 33 años, que todavía podrían llegar a estar en la selección sin ningún tipo de problema. Pero como no se obtienen resultados, hay que cambiar, hay que ver un montón de jóvenes, y se desperdicia a jugadores con 70 partidos internacionales y que todavía pueden ser de una gran utilidad para la selección”, señaló el técnico argentino.

Director de la selección peruana le responde a Gareca

Estas declaraciones de Ricardo Gareca causaron indignación al interior de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cuyo director general de fútbol, Jean Ferrari, utilizó sus redes sociales para responderle al “Tigre”. “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista”, escribió.

En la misma línea, Ferrari le sacó en cara a Gareca su fracaso en Chile y en los otros equipos que ha dirigido fuera de Perú. “Ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, agregó el director de la FPF.

