Sumó más de 136 mil votos: este fue el senador con más sufragios en Chile (y los postulantes que superaron los 70 mil apoyos)
Las cifras muestran una contienda marcada por rostros con alta visibilidad pública y por la consolidación de fuerzas políticas que disputan escaños clave en regiones de alta competitividad electoral.
Con el 80,10% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral entregó un panorama parcial, pero ya revelador, sobre los candidatos al Senado que concentran las preferencias ciudadanas en las Elecciones 2025.
En el pacto Unidad por Chile, destacan votaciones robustas para figuras como Karol Cariola (PC), quien supera los 135 mil sufragios, y Diego Ibáñez (FA), que se posiciona con más de 91 mil votos. Ambos nombres muestran un sostenido arrastre dentro del oficialismo, reforzando el peso parlamentario de los bloques frenteamplistas y comunistas.
En la vereda opositora, Chile Grande y Unido también exhibe resultados significativos. El RN Andrés Longton, con poco más de 136 mil votos, y su compañera de lista Camila Flores, que bordea los 71 mil apoyos, mantienen al pacto competitivo en regiones estratégicas donde la derecha busca ampliar su influencia en la Cámara Alta.
Por su parte, el pacto Cambio por Chile, con un electorado movilizado, muestra cifras contundentes en varios candidatos. Arturo Squella, histórico dirigente republicano, supera los 92 mil votos; mientras que Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, acumula más de 77 mil preferencias.
Uno de los desempeños más llamativos corresponde a Cristián Vial, quien —en una doble mención corregida por el propio Servel— suma 114.731 votos, posicionándose como uno de los postulantes más fuertes dentro de su lista.
Los dos senadores más votados
Sin embargo, recién pasada la mitad de la nota se despeja la incógnita principal: los dos candidatos más votados del país hasta este momento provienen de pactos rivales y están protagonizando una disputa voto a voto por el liderazgo nacional.
El segundo lugar lo ocupa Karol Cariola (PC) con 135.486 sufragios, manteniéndose como uno de los nombres más influyentes del oficialismo. Y el primer puesto —según este corte del Servel— es para Andrés Longton (RN), quien encabeza el ranking con 136.088 votos, convirtiéndose en el senador más votado del país en esta etapa del escrutinio.
