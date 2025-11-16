Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Viña del Mar: quién ganó, candidatos más votados y mapa político
Se trata de una de las comunas del país con la mayor cantidad de votantes, clave tanto para la elección presidencial como para el Distrito 7.
Viña del Mar, la “Ciudad Jardín” y uno de los principales centros turísticos y residenciales de la Región de Valparaíso, ha entregado sus primeras señales.
Los resultados en esta comuna, conocida por su electorado de clase media-alta y su fuerte presencia de adultos mayores, son clave para contrastar el voto con el de la vecina Valparaíso, y así entender la dinámica regional.
Con el 81,85% de las mesas viñamarinas escrutadas, Jeannette Jara toma la delantera.
|Franco Parisi
|14,36%
|Jeannette Jara
|29,12%
|Marco Enríquez-Ominami
|1,16%
|Johannes Kaiser
|16,38%
|José Antonio Kast
|21,15%
|Eduardo Artés
|0,74%
|Evelyn Matthei
|15,41%
|Harold Mayne-Nicholls
|1,68%
El Desempeño Presidencial en la región de Valparaíso
Puedes buscar el resto de comunas a continuación:
La Batalla Parlamentaria y el Distrito 7
Viña del Mar es un pilar fundamental en el Distrito 7 para la elección de diputados. Los resultados parlamentarios confirman una fuerte competencia, crucial para determinar la composición de los escaños de la región de Valparaíso
Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:
