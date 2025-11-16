;

Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Valparaíso: quién ganó, candidatos más votados y mapa político

Se trata de una de las comunas del país con la mayor cantidad de votantes, clave tanto para la elección presidencial como para el Distrito 7.

Valparaíso, la capital regional y sede del Poder Legislativo, ha concluido su escrutinio presidencial y parlamentario en una jornada de alta expectación. La comuna, conocida por su fuerte componente obrero, universitario e histórico, suele mostrar tendencias distintas a las del resto del país.

Valparaíso es la segunda comuna del distro con más votantes luego de Viña del Mar. El Distrito 7 está compuesto por Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar.

Los cómputos confirman la histórica inclinación de la ciudad puerto. jeannette Jara se posiciona en el primer lugar con un 36,43% de los votos.

Candidato% de votos
FRANCO PARISI16,22
JEANNETTE JARA36,43
MEO1,45
JOHANNES KAISER15,10
JOSE ANTONIO KAST17,24
EDUARDO ARTES1,02
EVELYN MATTHEI10,92
HAROLD MAYNE-NICHOLLS1,61

El Desempeño Presidencial en la región de Valparaíso

La Lucha Parlamentaria por el Distrito Puerto

Valparaíso es crucial en la definición del Distrito7 para la elección de diputados. Los resultados preliminares muestran una batalla intensa por los cupos, donde el arrastre presidencial podría ser determinante.

Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:

