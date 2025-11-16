Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Temuco: quién ganó, candidatos más votados y mapa político
La capital de la Araucanía es una pieza clave del Distrito 23 que comparte con Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarricaha.
Temuco es la capital de la Región de La Araucanía, y corazón del distrito 23, que comparte con Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarricaha, por lo que es muy relevente tanto para la elección presidencial como la parlamentaria.
La comuna, epicentro de la actividad económica y política de la región, suele exhibir un patrón de voto influenciado por temas de orden, seguridad y desarrollo. Con el 88% de las mesas escrutadas, la candidata presidencia Jeannnete Jara ha logrado una ventaja significativa.
La votación en Temuco es fundamental para el Distrito 23 y para el agregado regional. Los resultados de los demás contendores, son:
|Candidato
|% de votos
|FRANCO PARISI
|17,71
|JEANNETTE JARA
|22,13
|MEO
|0,97
|JOHANNES KAISER
|15,72
|JOSE ANTONIO KAST
|29,38
|EDUARDO ARTES
|0,78
|EVELYN MATTHEI
|11,88
|HAROLD MAYNE-NICHOLLS
|1,42
La Batalla Parlamentaria y el Distrito 23
Temuco es el motor electoral del Distrito 23 para la elección de diputados. Los resultados parlamentarios preliminares muestran un fuerte arrastre de la tendencia presidencial.
Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:
