Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Santiago: quién ganó, candidatos más votados y mapa político / NICOLAS LE-BLANC

La comuna de Santiago, corazón político, administrativo y financiero de Chile, ha entregado sus primeros resultados, reflejando una intensa polarización en la capital.

Con el 91% de las mesas escrutadas en la comuna, el conteo preliminar muestra un voto más disperso que en las grandes periferias, con una ajustada diferencia entre los candidatos principales.

La comuna de Santiago es la principal comuna del Distrito 10, con un padrón electoral que convoca a 386.974 a votar.

El Desempeño Presidencial en la Capital

A esta hora, la delantera en Santiago es para JEannette Jara, quien obtiene un 32% de los votos.

Candidatos % de votos FRANCO PARISI 7,18 JEANNETTE JARA 32,59 MEO 0,91 JOHANNES KAISER 12,80 JOSE ANTONIO KAST 20,76 EDUARDO ARTES 1,08 EVELYN MATTHEI 23,20 HAROLD MAYNE-NICHOLLS 1,48

La Batalla Parlamentaria y el Distrito 10

La Comuna de Santiago forma parte del Distrito 10 y los resultados parlamentarios aquí son cruciales para definir el mapa político de la zona central.

Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son: