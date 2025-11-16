Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Maipú: quién ganó, candidatos más votados y mapa político
Se trata de una de las comunas del país con la mayor cantidad de votantes, clave tanto para la elección presidencial como para el Distrito 8.
Maipú, la histórica comuna del abrazo y el segundo centro electoral más grande del país, ha emitido su veredicto, donde el padrón electoral alcanza los 401.421 electores.
Con una alta concentración de votantes y conocida por su volatilidad electoral, los primeros resultados de la comuna son cruciales para entender el pulso de la Región Metropolitana y de la carrera presidencial.
Con el 87% de las mesas maipucinas escrutadas, la candidata Jeannette Jara se perfila como el favorito local.
Lo cómputos oficiales muestran que Jara ha obtenido el 36,36% de los votos en Maipú. La cifra es significativa, ya que la comuna ha sido históricamente un campo de batalla donde los distintos bloques han invertido grandes recursos de campaña.
|Candidatos
|% de votos
|FRANCO PARISI
|13,56
|JEANNETTE JARA
|36,36
|MEO
|1,27
|JOHANNES KAISER
|13,56
|JOSE ANTONIO KAST
|19,60
|EDUARDO ARTES
|0,89
|EVELYN MATTHEI
|13,05
|HAROLD MAYNE-NICHOLLS
|1,69
Elección Parlamentaria: Lucha por el Distrito 8
Maipú es el epicentro del Distrito 8 en la elección de diputados. Los datos parciales sugieren una intensa competencia interna en los pactos políticos para asegurar un cupo en el Congreso.
Los candidatos ganadores con una silla parlamentaria son:
