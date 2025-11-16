Resultados Elecciones Presidenciales 2025 en Maipú: quién ganó, candidatos más votados y mapa político

Maipú, la histórica comuna del abrazo y el segundo centro electoral más grande del país, ha emitido su veredicto, donde el padrón electoral alcanza los 401.421 electores.

Con una alta concentración de votantes y conocida por su volatilidad electoral, los primeros resultados de la comuna son cruciales para entender el pulso de la Región Metropolitana y de la carrera presidencial.

Con el 87% de las mesas maipucinas escrutadas, la candidata Jeannette Jara se perfila como el favorito local.

Lo cómputos oficiales muestran que Jara ha obtenido el 36,36% de los votos en Maipú. La cifra es significativa, ya que la comuna ha sido históricamente un campo de batalla donde los distintos bloques han invertido grandes recursos de campaña.

Candidatos % de votos FRANCO PARISI 13,56 JEANNETTE JARA 36,36 MEO 1,27 JOHANNES KAISER 13,56 JOSE ANTONIO KAST 19,60 EDUARDO ARTES 0,89 EVELYN MATTHEI 13,05 HAROLD MAYNE-NICHOLLS 1,69

Elección Parlamentaria: Lucha por el Distrito 8

Maipú es el epicentro del Distrito 8 en la elección de diputados. Los datos parciales sugieren una intensa competencia interna en los pactos políticos para asegurar un cupo en el Congreso.

